«Я еще никому ничего не обещал»: Зеленский дал понять Трампу, где он его видел

Дмитрий Родионов Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Иван Мезюхо Украина всегда поддерживала воздержание от ударов по энергетическим объектам любым оружием, заявил Владимир Зеленский, комментируя решение президента России Владимира Путина прекратить удары по объектам энергетики на 30 дней после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
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