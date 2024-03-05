Полковник Макгрегор: Байден уничтожает США при помощи нелегальных мигрантов

Бывший советник Минобороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор в ходе разговора с журналистами сообщил, что действующий президент США Джозеф Байден толкает государство к гибели ввиду непродуманной миграционной политики.
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