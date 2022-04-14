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«Если государство принимает решение о блокировке, то оно должно её обеспечить». Власти ответили на вопрос об ответственности за использование VPN

«Если государство принимает решение о блокировке, то оно должно её обеспечить». Власти ответили на вопрос об ответственности за использование VPN

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, что российские законодатели не разрабатывают мер по введению ответственности за использование VPN-сервисов.

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