ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Ровным и хриплым (ледяная колодезная водица коварна) голосом из Курской области: бои за прошедшие сутки стихли, стороны ведут перегруппировку сил и средств.
Курская область: горькие и полезные уроки
Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Одно точно что это давно не СВО а ВОЙНА. И относиться надо к факту более сосредоточенно откинув всю политическую либерастию нашей верховной власти. Ни каких упоминаний самого слова "переговоры" быть не должно, это вселяет ложную надежду что все рассосется само собой. Не рассосется ! Только капитуляцию. Надоело до коликов - "Ой нас опять обманули...", имбицилизм и критинический инфантилизм какойто. И хватит врать! война дело серьезное!
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