Курская область: горькие и полезные уроки

ТО

Терехов Олег

Одно точно что это давно не СВО а ВОЙНА. И относиться надо к факту более сосредоточенно откинув всю политическую либерастию нашей верховной власти. Ни каких упоминаний самого слова "переговоры" быть не должно, это вселяет ложную надежду что все рассосется само собой. Не рассосется ! Только капитуляцию. Надоело до коликов - "Ой нас опять обманули...", имбицилизм и критинический инфантилизм какойто. И хватит врать! война дело серьезное!