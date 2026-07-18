Сейчас! Горят два судна в Черном море: перевозили оружие для ВСУ

Российские военные заявили о поражении сухогруза с грузами для ВСУ и контейнеровоза с боеприпасами в Одесской области Российские войска нанесли удары по объектам морской логистики Украины в Черном море и Одесской области.
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