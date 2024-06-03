30 мая был День окрошки (оказывается)...

Ну, раз сегодня день окрошки, то переопубликую здесь свой древний пост про (почти) окрошку. Нет, ну если вы хочите за борщ, таки я расскажу вам и за борщ! Я вообще за всё вам могу рассказать, - главное правильно меня об этом попросить.