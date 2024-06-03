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  • Николай
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    Кара вернулась, но в образе кота!!!!Теперь ты заботиш...
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30 мая был День окрошки (оказывается)...

30 мая был День окрошки (оказывается)...

Ну, раз сегодня день окрошки, то переопубликую здесь свой древний пост про (почти) окрошку. Нет, ну если вы хочите за борщ, таки я расскажу вам и за борщ! Я вообще за всё вам могу рассказать, - главное правильно меня об этом попросить.

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