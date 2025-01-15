СВО предъявила новые требования к армейским топливозаправщикам Топливная спецоперацияВо все времена топливозаправочная техника была в приоритетных списках целей противника.
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СВО предъявила новые требования к армейским топливозаправщикам Топливная спецоперацияВо все времена топливозаправочная техника была в приоритетных списках целей противника.
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