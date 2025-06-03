Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Евгений Алексеенко
    Как не вспомнить СТАЛИНА,Жукова,как не хватает сейчас таких!WP: ударом по Кры...
  • Владимир Морж
    Да вся Украина заточена на то, чтоб нанести ущерб России, в т.ч. и её вооружённым силам! И всё по приказам Запада!WP: ударом по Кры...
  • Евгений Петров
    Ага, нахмурить брови и сказать, что это неприемлемо и начертить какую-нибудь линию, на которую всем давно наплевать.🤣WP: ударом по Кры...

В США раскрыли, что Украина скрыла ударом по российским аэродромам

В США раскрыли, что Украина скрыла ударом по российским аэродромам

Украина атакой на аэродромы Российской Федерации хочет отвлечь внимание от положения на фронте, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) американский военный эксперт и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик.

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