«Бешикташ» подтвердил интерес к Кузяеву и Зайнутдинову: «Пытаемся оформить трансферы»

Спортивный директор Джейхун Казанджи заявил, что предпринимаются попытки заключить сделки со свободными агентами Далером Кузяевым (экс-«Зенит») и Даниэлом Амарти (экс-«Лестер»): «Ситуация по этим двум игрокам станет понятна в течение этой недели.