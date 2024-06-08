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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адвокат: «Джонтэй Портер проходит лечение в связи с зависимостью от ставок»

Бывший форвард «Торонто», которого НБА пожизненно дисквалифицировала из-за скандала со ставками на спорт, «проходит лечение», заявил его адвокат Джефф Йенсен в пятницу.

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