Плохие новости: Русскому миру грозит опасность и с этим нужно что-то срочно решать

Итоги выборов подведены. Что они значат для будущего России и мира? Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла предупреждает об опасности, которую нужно купировать уже сейчас, иначе потом будет поздно: «Итоги выборов президента России принесли две новости: хорошую и плохую.
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