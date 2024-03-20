Плохие новости: Русскому миру грозит опасность и с этим нужно что-то срочно решать

Итоги выборов подведены. Что они значат для будущего России и мира? Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла предупреждает об опасности, которую нужно купировать уже сейчас, иначе потом будет поздно: «Итоги выборов президента России принесли две новости: хорошую и плохую.