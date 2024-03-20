Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Геннадий
    Да, САРУ в канцлеры или в президенты Германии! Трезвый Политик!Вагенкнехт призва...
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Плохие новости: Русскому миру грозит опасность и с этим нужно что-то срочно решать

Плохие новости: Русскому миру грозит опасность и с этим нужно что-то срочно решать

Итоги выборов подведены. Что они значат для будущего России и мира? Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла предупреждает об опасности, которую нужно купировать уже сейчас, иначе потом будет поздно: «Итоги выборов президента России принесли две новости: хорошую и плохую.

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