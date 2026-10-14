БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трамп, российский дизель и выборы: почему Москве рано обольщаться

Трамп, российский дизель и выборы: почему Москве рано обольщаться

Трамп поблагодарил Путина — публично, тепло. Минфин США тут же выдал разрешение на импорт российского дизеля.

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Новый комментарий от пользователя
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Taurus Zmei

Да, умом Россию не понять. Они нам санкции, для "У" разведданные, связь, снаряды, технику, а мы им солярку, нефть и газ, удобрения. Войну имеем, теперь осталось получить позор.