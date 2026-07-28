Филиппов приступит к исполнению обязанностей члена исполкома European Gymnastics

В пресс-службе Федерации гимнастики России сообщили, что Марат Филиппов приступит к исполнению обязанностей члена исполкома Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) «По итогам внеочередной генеральной ассамблеи European Gymnastics, состоявшейся 28 июля 2026 года, заместитель председателя Олимпийского комитета России Марат Филиппов приступает к исполнению обязанностей члена исполнительного комитета European Gymnastics», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.
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