RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Филиппов приступит к исполнению обязанностей члена исполкома European Gymnastics

Филиппов приступит к исполнению обязанностей члена исполкома European Gymnastics

В пресс-службе Федерации гимнастики России сообщили, что Марат Филиппов приступит к исполнению обязанностей члена исполкома Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) «По итогам внеочередной генеральной ассамблеи European Gymnastics, состоявшейся 28 июля 2026 года, заместитель председателя Олимпийского комитета России Марат Филиппов приступает к исполнению обязанностей члена исполнительного комитета European Gymnastics», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии