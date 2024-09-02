Рейтер: Шольц по итогам выборов в Тюрингии и Саксонии призвал к правительству бе

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам выборов в федеральных землях Саксония и Тюрингия призвал политические партии, получивших поддержку на выборах, формировать местные правительства без участия партии «Альтернатива для Германии».
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