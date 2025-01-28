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Продажи гибридов Exeed RX в РФ стартуют во втором квартале 2025 года

Продажи гибридов Exeed RX в РФ стартуют во втором квартале 2025 года

Новый гибридный кроссовер Exeed RX появится в салонах российских дилеров во втором квартале 2025 года, сообщает "Автостат" со ссылкой на начальника отдела "Exeed Центр Автодом Варшавка" Сергея Корзинкина.

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