Больше трети опрошенных россиян узнают об акциях АЗС через баннерную рекламу

Около 36% респондентов узнают об акциях АЗС благодаря баннерной рекламе на заправочной станции, согласно результатам опроса Национальной системы платежных карт (НСПК), которые есть в распоряжении AdIndex.
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