Тюменские врачи помогли пациенту с 4 стадией рака танцевать без боли

В результате лечения врачам удалось уменьшить мышечное напряжение и повысить подвижность пациента.Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Врачи Медицинского города Тюмени помогли пациенту с четвертой стадией рака не только ходить, но и танцевать без боли, сообщает «АиФ Тюмень».