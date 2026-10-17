И также доказал 44 гипотезы из базы целочисленных последовательностей Исследовательский агент AlphaProof Nexus, разработанный Google DeepMind, решил 9 из 353 открытых математических задач, связанных с именем венгерского математика Пала Эрдёша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым