Хакеры взломали Tesla скачком напряжения. И подтвердили наличие «режима Илона»

Аспиранты из Берлинского технического университета сумели взломать бортовой компьютер электрокара Tesla Model 3 с помощью нехитрого устройстваУченым впервые удалось взломать Tesla методом манипуляций с напряжением — его скачки вызвали сбои в бортовом компьютере, чем и воспользовались хакеры, получив доступ к конфиденциальным данным из памяти устройства.