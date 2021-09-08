Медосмотр — это безнравственно?

5МИНУТКАРазвлеченияМедосмотр — это безнравственно? — …Моя Арина в понедельник в школу не пойдет! — сообщила недавно в разговоре одна моя знакомая. — Диспансеризация у них.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина Полевая (Бойко)Некоторые в 14 уже рожают. А все потому, что мамы с детьми не разговаривают на темы секса, полового созревания и здоровья. И дети все это должны узнавать от родителей, а не из интернета или продвинутых подруг/друзей.Олег СамойловВот из-за таких тупых мамашек у нас и дети такие пришибленные и "грамотные"! Хорошо, что хоть через интернет можно какую инфу ребенку получить!Елена игрикДолбанутая. А в один прекрасный день бах! - и "Мама, ты станешь бабушкой".Starikan Старенькийосмотр нужен для обнаружение женских болезнейЛилияНу если осмотр будет в поликлинике проводится, то это одно, а если в школе, то я бы тоже была против такого осмотра. Я бы ребёнка к своему врачу сводила на осмотр. Но там у мамочки проблемы явные и девочку жалко.Комментировать
Свежие комментарии