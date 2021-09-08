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Медосмотр — это безнравственно?

Медосмотр — это безнравственно?

— …Моя Арина в понедельник в школу не пойдет! — сообщила недавно в разговоре одна моя знакомая. — Диспансеризация у них.

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Нина Полевая (Бойко)
Некоторые в 14 уже рожают. А все потому, что мамы с детьми не разговаривают на темы секса, полового созревания и здоровья. И дети все это должны узнавать от родителей, а не из интернета или продвинутых подруг/друзей.
Олег Самойлов
Вот из-за таких тупых мамашек у нас и дети такие пришибленные и "грамотные"! Хорошо, что хоть через интернет можно какую инфу ребенку получить!
Елена игрик
Долбанутая. А в один прекрасный день бах! - и "Мама, ты станешь бабушкой".
Starikan Старенький
осмотр нужен для обнаружение женских болезней
Лилия
Ну если осмотр будет в поликлинике проводится, то это одно, а если в школе, то я бы тоже была против такого осмотра. Я бы ребёнка к своему врачу сводила на осмотр. Но там у мамочки проблемы явные и девочку жалко.

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