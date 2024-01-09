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Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Ах ты туды её в качели, так это бабка а я думал дедка. Да уж.., наплодили они там не поймёшь чего. Одним словом нечис...Мразь нацистская..
  • Людмила Редько
    Велено тявкать на Россию, он и тявкает. Не надо деньги на западе держать и тебя тогда не будут за фаберже держать. Ба...Банды бы "убрали"...
  • radiofree RF
    Пока не поднимется общественное мнение,делать никто и ничего не будет.Такова действительность нашего времени."Очередное нападе...

Приговор лидеру режима обнаружен в свежих документах Белого дома: Вычеркнули с концами

Приговор лидеру режима обнаружен в свежих документах Белого дома: Вычеркнули с концами

КОТ  КОСТЯН Чем хороша западная система, так это наличием мощной армии СМИ. Которые растолкуют любому аборигену очередное решение своих властей и в такой форме, что сослаться на непонимание будет невозможно.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Обстреливать территорию России у них есть оружие и деньги.
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9 час.
Игорь Человек
Сомневаюсь я в этой информации. Бухгалтера &quot;заначку&quot; сделали не просто так!
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4 час.
М
Мария
Таких Президентов только поискать - не найдёшь!
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1 час.

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