НЕ любят – НЕ насилуй!

Дар любви есть у каждого из нас. И каждый выбирает как с ним обойтись. Уважение к себе при разводе, разрыве, расставании – это то, что дает возможность двигаться дальше, не превращая себя в “суп с луком”, который должны любить.
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