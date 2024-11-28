В Бугульме сотрудники полиции пресекли факт нарушения миграционного законодательства

В дежурную часть отдела МВД России по Бугульминскому району поступило сообщение от сотрудников Госавтоинспекции о том, что в ходе патрулирования автодороги Казань-Оренбург был остановлен автобус, в котором находились 54 иностранных гражданина из стран ближнего зарубежья.