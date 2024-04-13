Какой аккумулятор взять на Ладу Весту 2015 года

В парке «За рулем» есть и другие автомобили – о них можно узнать здесь. Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5 Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2015 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года Пробег на момент отчета – 160 500 км Заводской аккумулятор Весты прослужил пять лет: по нынешним временам не самый плохой показатель.