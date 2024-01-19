«Чёрные риелторы» довели до самоубийства больного раком и оформили на себя его имущество

Восемь мошенников в 2020 году втёрлись в доверие к мужчине, болеющему раком на четвёртой стадии. Петербуржец обратился в полицию с обвинением группы лиц в доведении до самоубийства его брата и незаконном обогащении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии