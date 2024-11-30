Илон Маск: в 2025 году в мире появится ИИ, который будет умнее человека

Американский миллиардер Илон Маск, который славится своими смелыми прогнозами и амбициозными проектами, утверждает, что к концу 2025 года в мире появятся новые модели искусственного интеллекта, которые станут более интеллектуальными, чем человек.
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