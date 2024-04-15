Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Круто!«Кто прилетает? Ш...
  • Поля Русс
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Солдаты ВСУ перек...
  • Андрей Тихонов
    Видимо сейчас цена на рыбу улетит на Марс, так всегда, когда государство что-то делаетН-А-Ч-А-Л-О-С-Ь! ...

Будущее в космосе за Россией: западные СМИ умолчали об успешном запуске «Ангары»

Будущее в космосе за Россией: западные СМИ умолчали об успешном запуске «Ангары»

Ко дню космонавтики состоялся запуск ракеты «Ангара», о котором так много говорили в последние дни. Уникальность запуска в том, что ракета тяжелого класса впервые стартовала с космодрома «Восточный» - раньше они запускались с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх