Здравствуйте, мои дорогие читатели. По расписанию у нас чай с пряниками и время хороших новостей.
Турция, как хазановский попугай, и здесь не собирается молчать, а орёт во всё горло.
Комментарии
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A
Air
Что, правда в глаза колет? Снимите розовые очки, и посмотрите кто управляет на планете? Жиды, оккупировавшие половину планеты! Везде в правительствах практически всех стран, сидят одни жиды, притом во всех англоязычных странах без исключения!!!
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7 час.
Людмила Фирстова
И что теперь, надо как попугай это бесконечно повторять? Вы свои комментарии почитайте, нет ни одного где вы не упоминали это словосочетание ⚠️ Смените пластинку
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3 час.
Людмила Фирстова
Эрдоган по национальности грузин... https://www.bolshoyvopros.ru/questions/1800949-kto-po-nacionalnosti-erdogan.html
Кто по национальности Эрдоган?
bolshoyvopros
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3 час.
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