Турция, как хазановский попугай, и здесь не собирается молчать, а орёт во всё горло.

Что, правда в глаза колет? Снимите розовые очки, и посмотрите кто управляет на планете? Жиды, оккупировавшие половину планеты! Везде в правительствах практически всех стран, сидят одни жиды, притом во всех англоязычных странах без исключения!!!

Людмила Фирстова

И что теперь, надо как попугай это бесконечно повторять? Вы свои комментарии почитайте, нет ни одного где вы не упоминали это словосочетание ⚠️ Смените пластинку