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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Россия Финанс министрлыгы: «Гаилә ипотекасы» программасы 2030 елга кадәр озайтылды

Россия Финанс министрлыгы: «Гаилә ипотекасы» программасы 2030 елга кадәр озайтылды

Россиядә яңа өйләрдән фатир сатып алганда яки шәхси торак йорт төзегәндә 6 процент ставканы күздә тоткан «Гаилә ипотекасы» программасы РФ Президенты Владимир Путин күрсәтмәсе белән 2030 елга кадәр озайтылды.

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