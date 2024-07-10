Россия Финанс министрлыгы: «Гаилә ипотекасы» программасы 2030 елга кадәр озайтылды

Россиядә яңа өйләрдән фатир сатып алганда яки шәхси торак йорт төзегәндә 6 процент ставканы күздә тоткан «Гаилә ипотекасы» программасы РФ Президенты Владимир Путин күрсәтмәсе белән 2030 елга кадәр озайтылды.
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