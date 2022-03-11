Квартальнов об «Авангарде»: «Угрозы Кэмпферу – каменный век. А валяться на льду – это очень некрасиво. Бесит и раздражает»

Дмитрий Квартальнов назвал угрозы Хартли в адрес Кэмпфера «каменным веком». Главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос после победы над «Авангардом» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (2-3).

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