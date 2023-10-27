В центре Архангельска автомобиль врезался в крыльцо жилого дома

27 октября после полуночи автомобиль врезался в крыльцо многоквартирного дома на улице Попова, 27.На месте работали полиция, МЧС, представитель администрации Октябрьского округа, сообщили в администрации города.
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