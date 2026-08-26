Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Цены на сельдь в стране заметно упали

Цены на сельдь в стране заметно упали

Добыча сельди в текущем году превысила прошлогодние показатели примерно на треть, что сформировало избыточное предложение на рынке В России оптовая цена на сельдь снизилась до 110 рублей за килограмм, что делает ее одной из самых доступных рыб на рынке, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии