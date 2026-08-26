Цены на сельдь в стране заметно упали

Добыча сельди в текущем году превысила прошлогодние показатели примерно на треть, что сформировало избыточное предложение на рынке В России оптовая цена на сельдь снизилась до 110 рублей за килограмм, что делает ее одной из самых доступных рыб на рынке, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.