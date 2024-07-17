Учёные из Австралии выяснили, почему еда в космосе имеет пресный вкус

Ученые из австралийского Университета RMIT провели первое в мире исследование распространенных пищевых ароматов, которое может помочь объяснить, почему астронавты сообщают, что еда в космосе имеет пресный вкус.
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