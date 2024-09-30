«В последнее время я подолгу чувствую холод, и это не связано ни с температурой окружающей среды, ни с тем, насколько тепло я одет.
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«В последнее время я подолгу чувствую холод, и это не связано ни с температурой окружающей среды, ни с тем, насколько тепло я одет.
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