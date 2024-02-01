В Барнауле оштрафовали банк за назойливое требование вернуть кредит за маму

Женщина взяла кредит, но выплатить весь долг не смогла, поэтому банк решил "замучить" звонками ее сына В Алтайском крае судебные приставы оштрафовали крупный банк за постоянные звонки жителю Барнаула, сообщает региональная ФССП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии