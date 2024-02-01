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В Барнауле оштрафовали банк за назойливое требование вернуть кредит за маму

В Барнауле оштрафовали банк за назойливое требование вернуть кредит за маму

Женщина взяла кредит, но выплатить весь долг не смогла, поэтому банк решил "замучить" звонками ее сына В Алтайском крае судебные приставы оштрафовали крупный банк за постоянные звонки жителю Барнаула, сообщает региональная ФССП.

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