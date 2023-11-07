Рэпер Моргенштерн: никогда не заставлял Дилару быть похожей на жену рэпера

Музыкант Алишер Моргенштерн признался в интервью Ксении Собчак, что никогда не советовал своей бывшей супруге Диларе Зинатуллиной вести себя более открыто в публичном пространстве, чтобы соответствовать статусу жены рэпера.
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