Срочные поставки "Триумфа" в Иран - причина того, что Израиль медлит с ответом: У комплекса С-400 появился шестой зарубежный оператор

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Помнится ещё совсем недавно, мы все с растущим изо дня в день удивлением ожидали жесткий ответ Ирана на целый ряд акций израильтян против командующих КСИР и ближайших союзников Исламской Республики.

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Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Всех пугают большой войной Давида и Голиафа, но ведь сказка.
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4 час.
A
Air
Евреев давно пора прихлопнуть! А то расползлись по всему свету как тараканы и везде гадят, где бы не появился еврей. там начинаются теракты и убийства, перерастающие в войны и так по  всему свету и всем странам!
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Иран обречен, уже не спасешь, лучше усилить ПВО в Курске, Белгороде, и других городах. А то каждый день разрушения и жертвы среди мирных жителей.
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1 час.

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