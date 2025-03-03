Alphabet показала фотонный чип Taara для передачи данных по воздуху на 20 км

Проект X, «фабрика инноваций» Alphabet, занимается разработкой чипа Taara на протяжении семи лет, а до того команда пробовала запустить сеть аэростатов с лазерами для обеспечения мобильным интернетом жителей труднодоступных регионов (Project Loon).
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