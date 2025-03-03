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Alphabet показала фотонный чип Taara для передачи данных по воздуху на 20 км

Alphabet показала фотонный чип Taara для передачи данных по воздуху на 20 км

Проект X, «фабрика инноваций» Alphabet, занимается разработкой чипа Taara на протяжении семи лет, а до того команда пробовала запустить сеть аэростатов с лазерами для обеспечения мобильным интернетом жителей труднодоступных регионов (Project Loon).

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