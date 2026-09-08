Вынесен заочно приговор фигуранту по уголовному делу о нападении на здание посольства России в Киеве, совершенном в 2016 году

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Украины, бывшему народному депутату Верховной рады Украины VIII созыва от «Радикальной партии О.
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