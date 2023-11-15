CNN: Байден одобрит проект, не предусматривающий помощь Украине

Палата представителей одобрила проект финансирования правительства, по которому дополнительная помощь Израилю или Украине не предусматривается, президент США Джо Байден готов подписать соответствующий документ, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома.
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