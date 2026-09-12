Владимир Путин, прибыв в Индию на саммит БРИКС, сформулировал мысль, которую на Западе стараются не слышать: все, что происходит в Европе есть результат системных ошибок западных глобалистов в политике, безопасности и экономике.
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