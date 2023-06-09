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В Конгрессе США призвали судить Байдена с сыном за обвинения Трампа

В Конгрессе США призвали судить Байдена с сыном за обвинения Трампа

REUTERS/Joshua Roberts В качестве ответной меры на выдвижение обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа представители республиканской партии должны добиться суда над действующим главой Белого дома Джо Байденом и над его сыном Хантером.

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