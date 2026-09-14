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Газета.ру

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"Автостат": средняя цена автомобиля в РФ к концу года достигнет 3,7 млн рублей

"Автостат": средняя цена автомобиля в РФ к концу года достигнет 3,7 млн рублей

В России средняя цена автомобиля к концу года достигнет 3,7–3,8 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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