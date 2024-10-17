Бренды OMODA и JAECOO совместно с компанией AIMOGA продемонстрировали свои достижения в робототехнике

Москва, 17 октября 2024 года — В рамках Международного саммита пользователей, который проходит с 17 по 21 октября 2024 года, бренды OMODA и JAECOO совместно с компанией AIMOGA представили свои самые современные разработки, в числе которых высокотехнологичные бионические роботы.
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