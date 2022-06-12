ВЕСТИ КРЫМ

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Свежие комментарии

  • Ирина52
    А еще лучше выслать на Украину. Западную. Это для нее будет покруче даже тюрьмы.Крымчанка, котора...
  • Алексей Васицев
    Еще пять лет строго режима дать нужноКрымчанка, котора...
  • Галина глушкова
    Мразь, очень слабое наказание. Бог накажет по деянию.Крымчанка, котора...

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