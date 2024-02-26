Снова замуж?!: Заворотнюк вышла в свет в белом наряде

Анна Заворотнюк, по меркам общественности, живет довольно роскошной жизнью. После того, как ее маме диагностировали тяжелую форму рака головного мозга, она долгое время не выходила на связь с поклонниками.
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