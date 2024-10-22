А за что их любить?

Гульнара Гумерова В Узбекистане, Таджикистане и.. простые люди говорят спасибо России за то, что сброд бестолковый и дикий у них забираем. У них тишь да гладь, а у нас рост преступности.

николай николай Партия власти ( враги России ) все делает против народа , в Таджикистане русских убивали теперь в стране в нашей России благодаря Матвиенко