«Характерно, что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители. Например, внутритаджикской резне между «вовчиками» и «юрчиками» предшествовали расправы в Душанбе и других городах над русским населением.
А за что их любить?
Комментарии
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Гульнара Гумерова
В Узбекистане, Таджикистане и.. простые люди говорят спасибо России за то, что сброд бестолковый и дикий у них забираем. У них тишь да гладь, а у нас рост преступности.
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2 час.
николай николай
Партия власти ( враги России ) все делает против народа , в Таджикистане русских убивали теперь в стране в нашей России благодаря Матвиенко
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2 час.
Александр Павлов
И мы не можем эту тварь убрать от власти! Или даже потребовать или хотя бы попросить этого от президента!
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2 час.
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