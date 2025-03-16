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Царьград

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Восстановлено движение на участке Чалганы – Ушумун после аварии с вагонами

Восстановлено движение на участке Чалганы – Ушумун после аварии с вагонами

На перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги восстановили движение по одному пути после аварии с грузовыми вагонами.

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