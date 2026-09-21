Власти ХМАО не смогли продать 18-этажный недострой «Газпрома» в Сургуте

Торги по продаже недостроенного административного здания в Сургуте не вызвали интереса у покупателей: на аукцион не поступило ни одной заявки.
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