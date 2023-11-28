"Забвение Первого и отношение к спецоперации", - актер Куценко о своих буднях и отношении к коллегам эмигрантам

Politiki.net Уверен, нет среди моих читателей человека, который бы не знал заслуженного артиста России Гошу Куценко.
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