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"Забвение Первого и отношение к спецоперации", - актер Куценко о своих буднях и отношении к коллегам эмигрантам

"Забвение Первого и отношение к спецоперации", - актер Куценко о своих буднях и отношении к коллегам эмигрантам

Politiki.net Уверен, нет среди моих читателей человека, который бы не знал заслуженного артиста России Гошу Куценко.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
лишь бы был хорошим человеком, я не призываю его обязательно перевоплотиться, пусть собой будет.
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8 час.
Модест
Каюсь, о другом подумал 😄
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5 час.
Юрий кокин
Нормальный парень!
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3 час.

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